Санкт-Петербург, 22 декабря, 2021, 18:03 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в прямом эфире ответит на обращения к нему жителей города. Об этом 22 декабря глава региона сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Беглов

"Для меня это возможность помочь обратившимся и, при необходимости, скорректировать работу городских служб», — отметил губернатор Петербурга.

Прямая линия с Александром Бегловым начнется 25 декабря в 15:00 на телеканале «Санкт-Петербург». Беглов открыл приём обращений — каждый желающий может поделиться своими соображениями по поводу недочетов или проблем города в какой-либо сфере.

Это можно сделать разными способами: написать личное сообщение непосредственно Александру Беглову, оставить обращение с помощью звонка на горячую линию по номеру (812) 246−79−49, а также направить обращение через местную администрацию.