Калуга, 22 декабря, 2021, 18:00 — ИА Регнум. В предстоящий праздничный период личный состав правоохранительных органов Калужской области будет переведен на усиленный режим несения службы, сообщает 22 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы совместного заседания региональной антитеррористической комиссии и областного оперативного штаба.

Kaluga-gov.ru Калуга готовится к новогодним праздникам

С начала рождественских мероприятий 6 января 2022 года и до окончания праздничных богослужений все религиозные объекты будут взяты под усиленную охрану. В целях недопущения террористических актов во взаимодействии с Управлением Росгвардии по Калужской области перед началом массовых мероприятий места их проведения проверят на предмет выявления взрывных устройств. Предусмотрено дежурство специалистов-кинологов с розыскными собаками. Наряды полиции будут приближены к особо важным объектам и местам массовых гуляний. Помощь полиции в охране общественного порядка будут оказывать работники частных охранных организаций, члены народных дружин, казачьих обществ и Росгвардии. На особом контроле — пресечение правонарушений, связанных с незаконной миграцией с целью недопущения проникновения на территорию области участников экстремистских и террористических организаций, а также безопасность детских праздников и перевозок организованных детских групп. Сотрудники Управления Росгвардии по Калужской области проведут дополнительные проверки владельцев гражданского оружия, проживающих вблизи мест проведения праздничных мероприятий. Главным управлением МЧС России по Калужской области все объекты с массовым пребыванием людей будут проверены на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. В зоне особого внимания — пресечение нарушений, связанных с несанкционированной торговлей пиротехническими изделиями.

Заместитель губернатора области Василий Быкадоров рекомендовал органам местного самоуправления, всем службам и ведомствам, задействованным в обеспечении безопасности муниципалитетов региона, максимально ответственно отнестись к предстоящим мероприятиям.

«Наша с вами задача — сделать все, чтобы предстоящие праздники прошли для жителей области организованно, безопасно и без инцидентов. Чтобы каждый житель области и в новогодние, и в рождественские праздники чувствовал себя спокойно и защищенно», — отметил Василий Быкадоров.