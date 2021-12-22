Санкт-Петербург, 22 декабря, 2021, 17:59 — ИА Регнум. Пожар в детском саду в Невском районе Санкт-Петербурга начался в прачечной, расположенной на третьем этаже здания. Об этом 22 декабря ИА REGNUM сообщил информированный источник.

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«Возгорание в прачечной, уже локализовано. 102 человека эвакуированы в соседнее здание», — добавил источник.

Напомним, вечером в среду в здании ясли-сада на Народной улице, 85, загорелся третий этаж. В 17:24 мск пожару был присвоен повышенный номер сложности 1БИС. К ликвидации возгорания привлечено от МЧС семь единиц техники и 35 человек личного состава.