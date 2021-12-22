Белград, 22 декабря, 2021, 21:00 — ИА Регнум. За последние сутки в Сербии зарегистрировано более 1200 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные 22 декабря опубликовало министерство здравоохранения Сербии на своем официальном сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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От последствий COVID-19 за последние сутки умерло 27 человек.

В последние дни в сербские больницы поступает меньше пациентов с диагнозом COVID-19. С другой стороны, все больше граждан жалуется на симптомы респираторных инфекций и гриппа.

Напомним, что в Сербии все еще официально не зарегистрированы случаи заражения новым штаммом коронавируса — омикрон.