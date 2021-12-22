Таллин, 22 декабря, 2021, 17:54 — ИА Регнум. Через неделю, 29 декабря, Эстония достигнет оранжевого уровня эпидемиологической коронавирусной опасности, а в январе 2022 года распространение вируса может снова достичь так называемого «красного уровня». Это следует из прогноза Департамента здоровья страны, сообщила пресс-служба учреждения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В среду, 22 декабря, коэффициент распространения коронавируса превысил единицу, это означает, что каждый инфицированный передает вирус более чем одному человеку, то есть число зараженных начинает расти. Кумулятивная заболеваемость достигла 586,17 случая на 100 000 населения (неделей ранее эта цифра составляла 504,52 случая).

За последние 14 дней заболеваемость показала тенденцию к росту в шести уездах страны — Ляэнеском, Тартуском, Пярнуском, Харьюском, Йыгеваском и Вильяндиском уездах. В целом, свидетельствуют эксперты, тенденция спада ковид-заражений прекратилась и повернулась вспять.

Согласно прогнозу, к концу рождественской недели (26 декабря) будет около 4500 новых случаев заражения. При этом снижение активности тестирования в праздники не позволяет дать точной картины распространения вируса.

По заявлению департамента, уровень риска распространения коронавируса в Эстонии в настоящее время средний, то есть «желтый», но уже на следующей неделе он поднимется до высокого, то есть «оранжевого» уровня. Если темп инфицирования сохранится, то в январе риск повысится до очень высокого уровня, то есть «красного», подчеркивается в анализе специалистов ведомства.