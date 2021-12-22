Подгорица, 22 декабря, 2021, 17:52 — ИА Регнум. За последние 24 часа в Черногории было зарегистрировано 308 новых случаев заражения коронавирусом, а один 91-летний пациент из Никшича умер, сообщил Институт общественного здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки выздоровели 160 пациентов.

Общее число смертей, связанных с инфекцией COVID-19, в Черногории с начала пандемии составляет 2381. А активное число случаев заболевания — 1877.