Баку, , 17:49 — REGNUM В Азербайджане медики в течение последних суток выявили 648 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 9891 теста. Об этом 22 декабря сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Коронавирус Permkrai.ru

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За время пандемии в республике выявили 612 205 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 590 155 человек, в том числе 1365 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 13 812 носителей коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 8238 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 16 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 662 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 10 157 тестов. Выздоровевшими медики признали 1452 человека. Скончались 14 пациентов с диагнозом COVID-19.