Пекин, , 17:49 — REGNUM Китайский сервис коротких видео TikTok стал самым популярным ресурсом в интернете за 2021 год. Об этом 22 декабря пишет «Канобу» со ссылкой на данные провайдера Cloudfare.

TikTok Chantelle van Heerden

Второе место в рейтинге по количеству посещений занял сайт Google.com, а третье — соцсеть Facebook. В 2020 году TikTok стоял лишь на седьмой строчке списка.

Добавим, что в десятку самых популярных интернет-ресурсов в мире также вошли Twitter, Netflix, YouTube, WhatsApp и другие. Примечательно, что соцсеть Instagram не была указана в рейтинге в 2021 году.

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