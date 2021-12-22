Санкт-Петербург, , 17:50 — REGNUM В Петербурге по повышенному номеру сложности тушат здание ясли-сада в Невском районе города. Об этом 22 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Пожар Pixabay.com

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного 22 декабря в 17:18 мск. В здании ясли-сада на Народной улице, 85, загорелось помещение на третьем этаже. В 17:24 мск пожару был присвоен повышенный номер сложности 1БИС. К ликвидации возгорания привлечено от МЧС семь единиц техники и 35 человек личного состава.

«В 17:39 мск локализация пожара. Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в ведомстве.