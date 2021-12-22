Рига, 22 декабря, 2021, 17:48 — ИА Регнум. В среду, 22 декабря, в центральных районах страны наблюдается сильный снегопад, Ригу засыпает снегом безостановочно на протяжении 10 часов. Об этом сообщил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Отмечается, что толщина снежного покрова в ряде мест уже составляет 15−20 сантиметров — это второй по «мощности» снегопад за нынешний месяц. По прогнозам центра, непогода продолжится до вечера. На всей территории страны установилась частичная облачность с многочисленными осадками, дороги стали скользкими, а видимость резко упала.

По данным Рижской мэрии, уборочная техника работает на полную мощность, несмотря на то, что снег продолжает идти и улицы быстро покрываются новым толстым слоем. Используется максимально допустимое количество противоскользящего материала.

В столице Латвии объявлено оранжевое предупреждение. Муниципалитет призывает жителей по возможности работать удаленно, планировать больше времени на обычный маршрут, а также тщательно продумывать парковку транспортных средств, не создавая помех снегоуборочной технике.