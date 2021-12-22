Москва, 22 декабря 2021, 17:45 — REGNUM Российский рэп-музыкант Гуф (Алексей Долматов) женился на модели Юлии Королевой. Об этом стало известно после публикации свадебных фотографий на странице исполнителя в Instagram 22 декабря 2021 года.
https://www.instagram.com/p/CXwkiADr29G/
До этого пара более двух лет состояла в отношениях. Нынешний брак станет для артиста уже вторым.
Напомним, что с 2008 по 2014 год Гуф был женат на телеведущей Айзе Долматовой. В 2010 году у пары родился сын.
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