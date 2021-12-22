Москва, , 17:45 — REGNUM Российский рэп-музыкант Гуф (Алексей Долматов) женился на модели Юлии Королевой. Об этом стало известно после публикации свадебных фотографий на странице исполнителя в Instagram 22 декабря 2021 года.

Алексей Долматов Alina Platonova

https://www.instagram.com/p/CXwkiADr29G/

До этого пара более двух лет состояла в отношениях. Нынешний брак станет для артиста уже вторым.

Напомним, что с 2008 по 2014 год Гуф был женат на телеведущей Айзе Долматовой. В 2010 году у пары родился сын.

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