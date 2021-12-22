Вашингтон, 22 декабря, 2021, 18:11 — ИА Регнум. Экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн подал в суд на спецкомитет, занимающийся расследованием беспорядков в Капитолии 6 января, сообщает 22 декабря Reuters.

Толпа протестующих возле Капитолия США, 6 января 2021 года

В иске, поданном в федеральный суд Флориды, Флинн утверждает, что повестка в суд, выданная ему спецкомитетом, «не служит никакой законодательной цели» и «ущемляет его права».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специальный комитет палаты представителей США, занимающийся расследованием беспорядков 6 января, рекомендовал привлечь к ответственности Марка Медоуза, экс-главу администрации бывшего президента США Дональда Трампа, за отказ от полного сотрудничества.

Сам Трамп призвал своих сторонников не сотрудничать с комитетом, утверждая, что все записи и данные электронных носителей защищены исполнительной привилегией. При этом часть экспертов утверждает, что это право не распространяется на бывших президентов.