Вашингтон, , 17:43 — REGNUM В США госпитализировали рэп-исполнителя Westside Gunn (Элвин Ламар Уорти). Соответствующей информацией поделился сам музыкант в историях на своей странице в Instagram 22 декабря.

Болезнь Pixabay.com

По словам артиста, он стал задыхаться, после чего немедленно вызвал скорую помощь. Эта госпитализация стала для него второй за последний месяц.

Напомним, что в 2020 году Westside Gunn переболел коронавирусом. После этого события у рэпера начались серьезные проблемы со здоровьем.

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