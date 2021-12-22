Вашингтон, 22 декабря 2021, 17:43 — REGNUM В США госпитализировали рэп-исполнителя Westside Gunn (Элвин Ламар Уорти). Соответствующей информацией поделился сам музыкант в историях на своей странице в Instagram 22 декабря.
По словам артиста, он стал задыхаться, после чего немедленно вызвал скорую помощь. Эта госпитализация стала для него второй за последний месяц.
Напомним, что в 2020 году Westside Gunn переболел коронавирусом. После этого события у рэпера начались серьезные проблемы со здоровьем.
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