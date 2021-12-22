Санкт-Петербург, , 17:53 — REGNUM Количество тяжелых пациентов с COVID-19 в стационарах Санкт-Петербурга остается стабильным и составляет 21% от общего числа госпитализированных. Об этом 22 декабря сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Палата реанимации в инфекционном госпитале Александр Куликов (с) ИА REGNUM

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По данным ведомства, ежедневно в ковидные стационары госпитализируются около 300 заболевших. По словам главного специалиста по анестезиологии и реаниматологии Городской больницы №40 Евгения Гарбузова, этот стационар второй год принимает пациентов с ковидом, именно сюда поступают самые тяжелые больные.

«Наш ковидный корпус всегда полон, всегда с избытком. Менее тяжелыми пациенты не становятся. Много пациентов, которые требуют респираторной поддержки», — сказал Евгений Гарбузов.

В 2021 году только в больнице №40 к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО, аппарат полностью берет на себя функцию легких и сердца, — прим. ред.) были подключены 20 человек, из которых удалось спасти только четырех. Подавляющее число пациентов — невакцинированные. Летальность среди невакцинированных — в 100 раз выше, чем среди привитых, сообщают петербургские медики.

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