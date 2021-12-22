Москва, , 17:41 — REGNUM В ближайшие годы мир может ожидать исчезновение иностранных языков, а также исчезновение деревень и малых городов. Об этом 22 декабря заявил член Экспертного совета при правительстве РФ, директор Объединённого института ядерных исследований (Дубна) Григорий Трубников.

Михаил Мишустин Government.ru

«Не исключено, что в ближайшие годы исчезнет такое понятие, как иностранный язык. Искусственный интеллект во всех системах и платформах сейчас. Кратно растёт скорость перемещения. Искусственные продукты, науки о пище, рост продолжительности жизни до 100 лет и даже далее, глобальное переселение и расселение народов, исчезновение деревень и небольших городов, карбоновый след в товарах», — сказал Трубников на встрече премьер-министра РФ Михаила Мишустина с членами совета.

Директор института уточнил, что он перечислил не прогнозы, а сценарии дальнейшего развития событий.