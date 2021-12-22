Буэнос-Айрес, , 17:51 — REGNUM

Федеральный суд Аргентины оправдал бывшего президента Маурисио Макри по делу о незаконной слежке за политиками, журналистами и профсоюзными деятелями. Об этом сообщает 21 декабря новостное агентство DW.

Макри Иван Шилов © ИА REGNUM

Суд также снял обвинения с секретаря экс-президента Дарио Ньето и бывшего директора Федерального разведывательного управления Густаво Аррибаса. Под следствием осталась заместитель Аррибаса Сильвия Майдалани, которая заявила, что агенты, шпионившие и вымогавшие деньги у политиков, действовали самостоятельно.

«Несмотря на имеющиеся факты незаконного преследования, собранных доказательств недостаточно для подтверждения существования масштабного организованного шпионажа, — говорится в заключении суда, — На данный момент мы можем исключить существование организации, влияющей на политическую и экономическую ситуацию в стране».

Тем не менее, суд признал факт существования «группы лиц, использующих государственные ресурсы в личных целях».

В случае снятия обвинений с высших чинов наказание понесут только девять офицеров. Напомним, что Макри обвинялся в организации слежки за экс-президентами Кристиной Киршнер и Нестором Киршнер, а также за другими политиками и лидерами оппозиции.

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