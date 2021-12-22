Вашингтон, 22 декабря, 2021, 17:40 — ИА Регнум. Американский рэпер NBA YoungBoy (Кентрелл Десин Голден) представил клип на неизданную песню Emo Rockstar. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале артиста 22 декабря 2021 года.

Antonio Rull Рэп

Основной локацией для видео стал гараж в особняке музыканта. Сюжет самой работы построен на его выступлении в роли рок-звезды, дополненного кадрами пребывания в других частях дома.

Напомним, что ранее NBa YoungBoy скрыл абсолютно все видеоклипы со своего YouTube-канала из-за судебных разбирательств. Однако 17 декабря 2021 года все работы вновь вернулись на просторы платформы.