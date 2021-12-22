22 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что в Одессе профессор национальной морской академии Николай Примачев получил выговор за использование в преподавательской работе учебника на русском языке.

Оксана Переможенко, , 19:09 — REGNUM Профессор Одесской национальной морской академии Николай Примачев получил выговор за использование в преподавательской работе учебника на русском языке. Об этом со ссылкой на страницу профессора в социальной сети Facebook сообщает одесское издание «Таймер». Это был первый за его более чем 60-летнюю карьеру выговор, добавили журналисты издания.

Мова Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Речь идёт о книге авторства самого профессора Примачева «Глобальный транспортный рынок», которая, по его словам, действительно изначально была издана на русском языке и за все годы не была переведена на украинский язык. Выговор профессору, вероятно, вынесли на основании жалобы общественной организации «Червоный Губер», которая была создана студентами киевского национального университета (КНУ) им. Шевченко.

Инцидент обсудили на телеграм-канале «Таймер Одесса» (также на странице издания в социальной сети Facebook), а также на телеграм-канале главного редактора одесского издания «Таймер» Юрия Ткачёва. Новость также обсудили на странице издания «ШарийNET» в социальной сети Facebook. Многие выразили возмущение в связи с произошедшим.

«Ну да, лучше мычать на мове, чем быть образованным», — отреагировал один из комментирующих.

«Такой наивный дед. Седины нажил, а ума и понимания, где он находится, нет», — добавил nnk.

«Профессор — умнейший человек, который пишет учебники, должен оправдываться за свой труд?! Что сделали за свою никчемную жизнь эти стукачи?!» — возмутилась Елена.

«Нет книг — нет знаний. Пусть заробитчан (трудовых мигрантов — О. П.) взращивают. И это бывшая УССР… Родина [советского и украинского учёного в области металлургии и технологии металлов, доктора технических наук, профессора Бориса] Патона, [советского авиаконструктора, доктора технических наук, профессора, академика АН СССР, Героя Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии и Сталинской премии второй степени Олега] Антонова», — задумался «Ватник64».

Прижизненный бюст Бориса Патона перед научно-природоведческим музеем в Киеве, установленный в 1982 году Prymasal

»Мовный закон эту страну до добра не доведет. Осталось заставить всех видеть сны на украинской мове. Как [языковой омбудсмен Тарас] Креминь до этого не додумался?..» — с сарказмом поинтересовалась Olga.

«Особенно я не могу простить Украине издевательства над стариками. Оставьте им их русскоязычный телевизор и газеты, твари! Дайте им дожить на родном языке», — не выдержала Oksana P.

«Картина классическая — необразованные политические украинцы-стукачи против русского интеллектуала», — добавил Vladique86.

«Когда закончится эта диктатура? Сколько можно издеваться над русскоязычным населением? На Украине должно быть три языка — это русский, украинский и английский», — пишет Шура.

«Да, Швондеры правят бал. Это ж до какой низости нужно дойти, чтобы гнобить такого человека», — отреагировала Клавдия Д.

«Таким образом мелкие людишки прикрывают свою ущербность и никчемность. На большее, увы, они не способны. Прискорбно, что нормальные люди, которых большинство, не могут дать отпор этому безумию…» — написал Сергей Н.

«Грёбанные майданные стукачи, полицаи. Аж не верится, что такая дремучая дичь может быть в Одессе, в 21-м веке. Они скакали и говорили что-то за европейские ценности?» — отреагировал Ihor S.

Национальный университет «Одесская морская академия» (сс) NUOMA

«Какой морской транспорт? Это не для украинцев! Для них — Польша, поле сбора клубники и для разнообразия мытье унитазов», — добавил Игорь К.

«Привычное дело представителей этнической группы…» — пишет Вадим Я.

«Зачем украинцам наука?.. Пусть спивають (поют — О. П.) да тризуб выкладывають (и тризуб выкладывают — О. П.)», — подытожил Алексей П.