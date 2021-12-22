Москва, , 17:47 — REGNUM Кандидатуру Бориса Грызлова на пост посла РФ в Белоруссии поддержал 22 декабря комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Борис Грызлов Kremlin.ru

Напомним, с 25 марта 2021 г. российским послом в Белоруссии является Евгений Лукьянов. Грызлов является полномочным представителем РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине.

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