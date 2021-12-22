Стокгольм, 22 декабря, 2021, 17:48 — ИА Регнум. В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 17. Эта информация была опубликована 22 декабря на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Швеции

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умер 15 259 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 268 254 человека. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 4 688 новых случаев заражения.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 7 725 972 человека старше 12 лет (85,5%), вторую — 7 355 704 (81,4%).

С начала пандемии в общей сложности 8289 человек получили медицинскую помощь в реанимационных отделениях в связи с заболеванием COVID-19.