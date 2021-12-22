Вашингтон, , 18:01 — REGNUM Для китайских компаний настало время заканчивать «вечеринку» в Нью-Йорке — законодатели как в Пекине, так и в Вашингтоне оказывают на них все большее давление по вопросам защиты данных и надзора за бухгалтерским учетом на фоне политических разборок. Новые американские правила не будут применяться еще два года, но если ждать до последней минуты, уехать будет намного сложнее, сообщает 22 декабря Reuters.

Уолл-стрит Иван Шилов © ИА REGNUM

Ряд американских законов обязывает компании отказаться от листинга, если их аудиторские документы не могут быть проверены американскими регуляторами. Если предположить, что Китай не откажется оберегать свои данные, то в 2024 году около 270 предприятий окажутся в зоне риска.

Недавно Пекин усилил контроль за возможностями корпоративного финансирования, также была усилена защита информации о потребителях. Это напугало зарубежных инвесторов, что выразилось в падении индекса китайских акций, зарегистрированных в США на бирже Nasdaq «Золотой дракон», примерно на треть.

Издание отмечает, что напряженность между США и Китаем сохранится несмотря ни на что. Почти два десятка компаний общей стоимостью около $800 млн стремились получить двойной листинг в Гонконге. По мнению аналитиков Bank of America, еще около 100 компаний с общей рыночной капитализацией около $400 млрд следуют азиатским стандартам. Легко представить, что торговый центр этой совокупной суммы переместится в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, совет по надзору за бухгалтерским учетом в государственных компаниях (PCAOB) США ранее пожаловался на отсутствие доступа к рабочим документам по аудиту китайских компаний, зарегистрированных в США. В свою очередь правительство Китая неохотно предоставляет зарубежным регуляторам документы местных бухгалтерских фирм, ссылаясь на соображения национальной безопасности.

Напомним, что в декабре 2020 года экс-президент США Дональд Трамп подписал закон, направленный на вывод иностранных компаний с американских бирж в случае, если они не соблюдают американские стандарты аудита.