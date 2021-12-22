Ялта, Крым, 22 декабря, 2021, 17:35 — ИА Регнум. Школы, детские сады и учреждения дополнительного образования в Ялте не будут работать 23 декабря из-за погодных условий. Об этом сообщила в соцсетях глава администрации города-курорта Янина Павленко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снегопад

«В связи со сложными погодными условиями образовательный процесс во всех школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования Ялты приостанавливается на один день — 23 декабря. Решение принято штабом ЧС», — написала Павленко.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 22 декабря сильный снегопад обрушился на Ялту. В настоящее время закрыта дорога на Ай-Петри, приостановлено движение грузового транспорта со стороны Алушты, к вечеру 22 декабря в Ялте будет снят ряд маршрутов общественного транспорта.