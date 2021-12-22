Москва, , 18:04 — REGNUM 21 декабря шведская газета Aftonbladet опубликовала редакционную статью, темой которой был предполагаемый ответ Швеции на проекты договоров с США и НАТО, предложенные Кремлем. Главным ответом Швеции, по мнению шефа политического отдела газеты и автора статьи Андерса Линберга, должна стать твердая позиция отстаивать право малых наций на суверенитет и самоопределение, в том числе право решать самостоятельно, в какие военные альянсы вступать.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Мир через силу»: провокации Украины и США в Донбассе — все новости»

«Требования России к Западу слишком обширные. НАТО должно «воздерживаться от любого расширения», и Москва также хочет, чтобы НАТО «не отправляло силы и оружие в какие-либо другие страны Европы», кроме тех, которые были членами в 1997 году.

Это означает, что на практике альянс откажется от защиты тех стран, которые когда-то отделились от Советского Союза или были государствами-сателлитами России, включая страны Прибалтики, Польшу и ряд других государств-членов ЕС. И это также эффективно помешало бы Швеции сотрудничать с такими странами, как США, Великобритания и даже Норвегия.

В непосредственной близости шведы могли видеть, как нападению был подвергнут венгерский народ, как была захвачена Чехословакия и как жестоко притесняли население Прибалтики.

Шведы уже сорок лет могут не вспоминать, как на нашу страну влиял этот миропорядок, и я сам принадлежу к последнему поколению, когда почти все мужчины занимались муштрой, служа в армии по обязательному призыву. Это опыт, который сегодня большинству молодых людей не знаком. Но именно такому мировому порядку в области безопасности [президент России] Владимир Путин посвятил большую часть своей политической карьеры», — говорится в статье.

Читайте ранее в этом сюжете: Представления Путина о мире строятся на итогах «Ялты» — Dagens Nyheter