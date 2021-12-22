Берлин, 22 декабря, 2021, 17:29 — ИА Регнум. Готовность сил быстрого реагирования НАТО повышена из-за ситуации вокруг Украины, пишет 22 декабря Die Welt. Также основанием к повышению готовности служит обстановка в Польше, Прибалтике и в Румынии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

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Ссылаясь на высокопоставленного представителя НАТО, издание сообщает, что повышена боеготовность подразделений, общая численность которых составляет 40 тысяч.

По данным этого источника, также срок готовности к развёртыванию в зоне кризиса сокращён у так называемой Объединённой оперативной группы до пяти дней (было семь дней). Это подразделение из 6,4 тыс. человек возглавляет Турция, оно готово к развёртыванию в зоне кризиса.

Кроме того, логистические службы НАТО приведены в состояние повышенной готовости, но отправка в зону кризиса пока не планируется. Решение НАТО приняло, по данным источника, несколько дней назад.