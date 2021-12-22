Псков, , 17:43 — REGNUM В Псковской области отмечается позитивная динамика выздоровления от ковида. В настоящий момент в регионе болеют COVID-19 менее 4 тыс. человек. Об этом 22 декабря сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

«Радует динамика выздоровления. Впервые за долгое время на амбулаторном и стационарном лечении находится менее 4 тыс. пациентов», — заметил Ведерников.

По данным регионального оперштаба, всего в области с начала пандемии был подтвержден 70 051 случай заражения коронавирусом, в том числе 162 — за минувшие сутки, что столько же, сколько сутками ранее. Вместе с тем выздоровело 62 394 человек, из них 466 пациентов были выписаны за минувший день. Умерло от коронавируса 1206 местных жителей, в том числе шесть смертей было зарегистрировано во вторник, 21 декабря, что на один случай больше, чем сутками ранее.

Читайте ранее в этом сюжете: В Псковской области темпы заболеваемости ковидом снизились почти вдвое