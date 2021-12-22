Кострома, 22 декабря 2021, 17:46 — REGNUM Роспотребнадзор назвал условие, при котором после новогодних праздников в Костромской области могут ввести новые ограничения. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Отметим, что ранее губернатор Костромской области Сергей Ситников призвал районы и департамент здравоохранения «не ждать чудес» и подготовиться к ухудшению обстановки. Он поручил муниципалитетам выработать свои предложения по предотвращению вспышек COVID-19, а департаменту — подготовить койки для больных.
Вместе с тем заболеваемость в регионе снижается пятую неделю подряд. Максимальное количество заражённых регистрировали 8 ноября — 208 человек. Сегодня, 22 декабря коронавирус диагностировали лишь у 112 человек. Случаев заражения новым штаммом COVID-19 «омикрон» в области пока не выявлено.
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