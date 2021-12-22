Кострома, , 17:46 — REGNUM Роспотребнадзор назвал условие, при котором после новогодних праздников в Костромской области могут ввести новые ограничения. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Кокоулин © Наталья Диева

«Если после новогодних праздников суточное число случаев коронавируса превысит 100, это станет поводом для беспокойства. Будут приниматься новые меры в дополнение к существующим ограничениям. Но отмечу, что всё зависит от нас самих. В прошлый раз мы тоже готовились к негативу, но достаточно достойно прошли посленовогодний период. Проблем не возникло», — сказал на пресс-конференции 22 декабря главный санитарный врач региона Александр Кокоулин.

Отметим, что ранее губернатор Костромской области Сергей Ситников призвал районы и департамент здравоохранения «не ждать чудес» и подготовиться к ухудшению обстановки. Он поручил муниципалитетам выработать свои предложения по предотвращению вспышек COVID-19, а департаменту — подготовить койки для больных.

Вместе с тем заболеваемость в регионе снижается пятую неделю подряд. Максимальное количество заражённых регистрировали 8 ноября — 208 человек. Сегодня, 22 декабря коронавирус диагностировали лишь у 112 человек. Случаев заражения новым штаммом COVID-19 «омикрон» в области пока не выявлено.

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