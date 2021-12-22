Кострома, 22 декабря, 2021, 17:46 — ИА Регнум. Роспотребнадзор назвал условие, при котором после новогодних праздников в Костромской области могут ввести новые ограничения. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева Александр Кокоулин

«Если после новогодних праздников суточное число случаев коронавируса превысит 100, это станет поводом для беспокойства. Будут приниматься новые меры в дополнение к существующим ограничениям. Но отмечу, что всё зависит от нас самих. В прошлый раз мы тоже готовились к негативу, но достаточно достойно прошли посленовогодний период. Проблем не возникло», — сказал на пресс-конференции 22 декабря главный санитарный врач региона Александр Кокоулин.

Отметим, что ранее губернатор Костромской области Сергей Ситников призвал районы и департамент здравоохранения «не ждать чудес» и подготовиться к ухудшению обстановки. Он поручил муниципалитетам выработать свои предложения по предотвращению вспышек COVID-19, а департаменту — подготовить койки для больных.

Вместе с тем заболеваемость в регионе снижается пятую неделю подряд. Максимальное количество заражённых регистрировали 8 ноября — 208 человек. Сегодня, 22 декабря коронавирус диагностировали лишь у 112 человек. Случаев заражения новым штаммом COVID-19 «омикрон» в области пока не выявлено.