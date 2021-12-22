Вашингтон, 22 декабря, 2021, 17:23 — ИА Регнум. Заявления министра обороны России Сергея Шойгу о наличии в Донбассе боевиков из состава американских частных военных компаний (ЧВК) и подготовке ими провокаций с отравляющими химическими веществами компонентами являются абсолютно неправдивыми, заявляет 22 декабря посольство США на Украине на своей странице в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Несмотря на абсолютно неправдивые заявления, такие как вчерашние заявления российского министра обороны Шойгу, мы продолжаем настаивать на дипломатии и деэскалации. При этом мы и дальше будем напоминать России о последствиях дальнейших актов агрессии против Украины», — указано в сообщении американского посольства.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря министр обороны России Сергей Шойгу официально заявил о том, что «достоверно установлено присутствие более 120 сотрудников американских ЧВК в населенных пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области», а также рассказал о подготовке ими провокаций с отравляющими веществами. По данным российского военного ведомства, «для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами».

Напомним, аналогичные провокации ранее регулярно устраивались в Сирии при помощи джихадистских группировок, подконтрольных спецслужбам США и стран НАТО. Постановочные съёмки этих «химатак» широко освещались в СМИ группой «Белые каски», управляемой британскими спецслужбами.