Москва, , 17:19 — REGNUM Россия теряет ежегодно порядка 300 млрд рублей из-за недостаточной энергоэффективности домов. Об этом 22 декабря заявил член Экспертного совета при правительстве РФ, бывший премьер-министр России Сергей Степашин.

Сергей Степашин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы продолжаем строить — ну получше, наверное, чем при Никите Сергеевиче Хрущёве, при Брежневе, но всё-таки — дома не XXI века с точки зрения энергоэффективности. На всю страну у нас 265 «умных домов». Можете себе представить? Соответствующих энергоэффективности», — сказал Степашин.

По его словам, страна каждый год теряет 300 млрд рублей из-за этой проблемы.