Еманжелинск, Челябинская область, 22 декабря, 2021, 17:17 — ИА Регнум. В Челябинской области местного жителя задержали за убийство двух человек. Об этом сообщает областное управление СКР.

Sledcom.ru Следственный комитет

По данным следствия, 27-летний гражданин убил двоих собутыльников. Преступление было совершено 19 декабря в посёлке Красногорский Еманжелинского района во время распития алкоголя. В ходе конфликта гражданин их зарезал.

Подозреваемому уже предъявлено обвинение. Следственные действия продолжаются.