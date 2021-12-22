Калуга, , 17:30 — REGNUM Церемония вручения специальных призов Международной детско-юношеский премии «Экология — дело каждого» состоялась 22 декабря в Калуге в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Москве и Калужской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в природоохранном ведомстве.

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Специальный приз «За прорыв в Интернете» в номинации «Юный экоблогер» получил 14-летний калужанин Георгий С. В социальной сети «TikTok» лайфхак юноши по строительству «отеля для насекомых», полезных для сада, собрал много положительных отзывов. Его сверстнице Софии Ш. вручили специальный приз номинации «Экопроект» за проект по созданию бумаги из одуванчиков. Подросткам торжественно вручили путёвки во Всероссийский детский центр «Орлёнок».

Всего на конкурс, организованный Росприроднадзором, поступило около 10 тысяч заявок из России и 27 стран ближнего и дальнего зарубежья. В полуфинал вошли шесть тысяч проектов, в том числе, 70 калужских. В оценке конкурсных работ принимали природоохранные эксперты, журналисты, дизайнеры и художники, а также народное жюри. Возглавляла конкурсную комиссию заместитель председателя правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко.

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