Вашингтон, 22 декабря, 2021, 17:55 — ИА Регнум. Все больше республиканцев призывают сенатора-демократа Джо Манчина сменить партию после того, как он дал отпор дорогостоящему законопроекту президента США Джо Байдена, сообщает 22 декабря Fox News.

U.S. Senate Джо Манчин

При этом часть левых демократов призвали Манчина покинуть партию после того, как он отказался голосовать за законопроект о реорганизации государственной экономики на сумму $1,75 трлн. Сам сенатор публично не выразил намерения выйти из рядов партии.

На прошлой неделе лидер сенатского меньшинства в палате представителей республиканец Митч Макконнелл заявил, что будет рад видеть Манчина в своих рядах, считая его переход отличной идеей.

Ранее Манчин отметил, что вместо того, чтобы проталкивать дорогостоящий законопроект, Конгрессу следует сфокусироваться на борьбе со штаммом «Омикрон», а также решить проблему инфляции, от которой пострадало множество американцев.