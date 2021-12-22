Санкт-Петербург, , 17:32 — REGNUM Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский заявил, что городской парламент технически не готов переходить целиком на дистанционную работу. Об этом 22 декабря спикер заявил журналистам на брифинге.

Депутаты Заксобрания Петербурга VII созыва Законодательное собрание Санкт-Петербурга

«Законодательное собрание прорабатывает этот вопрос для того, чтобы мы вообще могли многие вещи делать дистанционно, в том числе и документооборот чтобы стал электронный. Пока технически мы не готовы. В целом, такая возможность есть, коллеги за это проголосовали. Будем смотреть, как это будет развиваться не только у нас, но и в других регионах», — отметил председатель петербургского парламента.

В отличие от других сфер, дистанционная работа законодательной власти Петербурга осложнена необходимостью наличия программного обеспечения для проведения дистанционного голосования депутатов в случае проведения пленарных заседаний на удалённой основе. Пока таких программ в Петербурге нет.

Добавим, городской парламент взял перерыв в пленарных заседаниях до 19 января 2022 года, за это проголосовали 47 депутатов.

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