Санкт-Петербург, 22 декабря, 2021, 17:32 — ИА Регнум. Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский заявил, что городской парламент технически не готов переходить целиком на дистанционную работу. Об этом 22 декабря спикер заявил журналистам на брифинге.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Депутаты Заксобрания Петербурга VII созыва

«Законодательное собрание прорабатывает этот вопрос для того, чтобы мы вообще могли многие вещи делать дистанционно, в том числе и документооборот чтобы стал электронный. Пока технически мы не готовы. В целом, такая возможность есть, коллеги за это проголосовали. Будем смотреть, как это будет развиваться не только у нас, но и в других регионах», — отметил председатель петербургского парламента.

В отличие от других сфер, дистанционная работа законодательной власти Петербурга осложнена необходимостью наличия программного обеспечения для проведения дистанционного голосования депутатов в случае проведения пленарных заседаний на удалённой основе. Пока таких программ в Петербурге нет.

Добавим, городской парламент взял перерыв в пленарных заседаниях до 19 января 2022 года, за это проголосовали 47 депутатов.