Тирана, 22 декабря, 2021, 20:52 — ИА Регнум. Сербия ратифицирует подписанные с Северной Македонией и Албанией соглашения в рамках инициативы Open Balkan не в парламенте, а через соответствующие постановления уполномоченных министерств. Об этом заявил 22 декабря в Тиране президент Сербии Александр Вучич.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

По его словам, Сербия таким образом сократит процедуру вступления подписанных документов в силу.

Президент Сербии также отметил, что в текст соглашений не нужно встраивать механизмы решения споров.

«Здесь никаких проблем быть не может, никаких споров не возникнет, так как ни одна из сторон не может быть потерпевшей. Речь идет о вещах, которые приносят много пользы всем странам-членам Open Balkan», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

Напомним, что 21 декабря в Тиране руководство Сербии, Северной Македонии и Албании подписало шесть соглашений в рамках инициативы Open Balkan. Теперь между тремя странами должен установиться общий рынок труда.