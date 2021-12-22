22 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В октябре 2021 года в Ираке прошли выборы депутатов в Национальное собрание. Результаты голосования неоднократно оспаривались сразу несколькими политическими партиями. Парламентские коалиции, набравшие наибольшее количество голосов, ведут переговоры о формировании нового правительства страны, которое смогло бы учитывать интересы всех этнических и религиозных групп и положить конец внутреннему политическому кризису. Однако прийти к согласию сторонами мешают застарелые взаимные претензии.

Джон Доу, , 19:08 — REGNUM 30 ноября Избирательная комиссия Ирака объявила финальные результаты выборов в Национальное собрание страны, которые прошли 10 октября. Несмотря на многочисленные апелляции, комиссия подтвердила, что на выборах победил политический блок во главе с духовным лидером мусульман-шиитов Муктадой ас-Садром. «Движение ас-Садра» получило 73 из 329 мест в парламенте. Другой крупный политический блок — альянс «аль-Фатх» — серьёзно ослабил позиции в сравнении с результатами предыдущих выборов и критикует результаты голосования. «Движение ас-Садра» традиционно выступает за независимую политику Ирака, основанную на сотрудничестве со всеми соседними державами. В то время как «аль-Фатх» связан с военизированной организацией «Хашд-аль-Шааби», получающей поддержку и финансирование со стороны Ирана.

Ирак Иван Шилов © ИА REGNUM

Конфликт между двумя парламентскими блоками создаёт возможность для других политических сил получить места в правительстве Ирака. Тем более что «Садристское движение» отказывается от сотрудничества с «аль-Фатх» и партией бывшего премьер-министра Ирака Нури-аль-Малики «Государство закона», а также настаивает на разоружении «Хашд-аль-Шааби». Садристы планируют создать «правительство национального большинства», опираясь на партии, представляющие интересы мусульман-суннитов и курдского этнического меньшинства.

Здесь надо отметить, что политические партии в Ираке (как и в других государствах Ближнего Востока), как правило, отстаивают интересы конкретных этнических или этно-религиозных групп. Поэтому любая парламентская коалиция означает не только союз двух или более политических сил, но и альянс между целыми этническими группами.

В этом контексте ключевым союзником для «Движения ас-Садра» могут стать две политических партии, представляющих интересы курдской автономии Ирака: Демократическая партия Курдистана (31 место в новом парламенте) и Патриотический союз Курдистана (18 мест). Однако обе партии, как правило, выступают с противоположных позиций и отказываются действовать в составе единого блока.

Али Хаменеи и Муктада ас-Садр Farsi.khamenei.ir

Тем не менее именно курды, скорее всего, будут играть решающую роль при формировании нового правительства страны. В понедельник, 20 декабря, в столицу Иракского Курдистана прибыли представители «Координационной сети» — коалиции партий «аль-Фатх» и «Государство закона», которые не оставляют надежды на формирование правительства. В гонке за создание коалиции именно курдские партии могут стать «Делателем королей» — той силой, которая в итоге позволяет сформировать правительство. Тем более что курды долгое время ждали возможности не просто принимать участие в иракской политике, но и оказывать на неё существенное влияние.

Формированию коалиции могут помешать застарелые конфликты между арабами и курдами. В частности, власти курдской автономии настаивают о том, что ряд спорных регионов (в первую очередь — город Киркук) должны перейти под их контроль. Кроме того, существует давняя история противоречий между Багдадом и курдами по вопросам дорожного строительства, поставок электроэнергии и воды. Поэтому сейчас курдские партии могут выбрать себе такого союзника, который сможет предложить больше. А с другой стороны — политическим партиям нельзя уронить собственный авторитет в глазах избирателей, позволив курдам получить слишком большие послабления.

Лидер Демократической партии Курдистана (ДПК) Масуд Барзани (сс) ObjectiveKurd

Однако даже создание парламентской коалиции, которая сможет сформировать правительство и выдвинуть компромиссного кандидата на пост премьер-министра, не разрешит политического кризиса в стране. В случае, если правительство будет создано «Садристским движением» — блок «Фатх» и ополчение «Хашд-аль-Шааби» должны будут серьёзно уступить свои позиции. Ранее ополченцы отвергали все предложения сложить оружие и оставить свои военные базы. Любые попытки задержать кого-нибудь из лидеров «Хашд-аль-Шааби» приводили к тому, что в Багдад входили крупные силы ополчения, которые традиционно являются более боеспособными, чем армия Ирака. Поэтому любая попытка разоружения силой с высокой долей вероятности обернётся гражданской войной.

В случае, если правящая коалиция будет создана «Координационной сетью» из «Фатх» и «Государства закона», кризис также не будет преодолён. Сторонники Муктады-ас-Садра регулярно выходят на улицы, организуя масштабные протесты и столкновения с полицией. Сотни тысяч протестующих могут серьёзно изменить баланс политических сил в стране и осложнить действия нового правительства.

Мечеть в Багдаде. Ирак سید محمود جوادی‬‎

Поэтому оптимальным решением при формировании правящей коалиции в Ираке стала бы коалиция с участием всех крупнейших политических сил. Которые, увы, отказываются идти на контакт друг с другом. Состояние политического вакуума, в котором находится страна, в ближайшие полтора-два месяца может привести к очередному конфликту, очередным вспышкам насилия, которые, увы, не приблизят окончание многолетнего политического кризиса в Ираке.