Джон Доу, 22 декабря 2021, 19:08 — REGNUM 30 ноября Избирательная комиссия Ирака объявила финальные результаты выборов в Национальное собрание страны, которые прошли 10 октября. Несмотря на многочисленные апелляции, комиссия подтвердила, что на выборах победил политический блок во главе с духовным лидером мусульман-шиитов Муктадой ас-Садром. «Движение ас-Садра» получило 73 из 329 мест в парламенте. Другой крупный политический блок — альянс «аль-Фатх» — серьёзно ослабил позиции в сравнении с результатами предыдущих выборов и критикует результаты голосования. «Движение ас-Садра» традиционно выступает за независимую политику Ирака, основанную на сотрудничестве со всеми соседними державами. В то время как «аль-Фатх» связан с военизированной организацией «Хашд-аль-Шааби», получающей поддержку и финансирование со стороны Ирана.

Ирак
Ирак
Иван Шилов © ИА REGNUM

Конфликт между двумя парламентскими блоками создаёт возможность для других политических сил получить места в правительстве Ирака. Тем более что «Садристское движение» отказывается от сотрудничества с «аль-Фатх» и партией бывшего премьер-министра Ирака Нури-аль-Малики «Государство закона», а также настаивает на разоружении «Хашд-аль-Шааби». Садристы планируют создать «правительство национального большинства», опираясь на партии, представляющие интересы мусульман-суннитов и курдского этнического меньшинства.

Здесь надо отметить, что политические партии в Ираке (как и в других государствах Ближнего Востока), как правило, отстаивают интересы конкретных этнических или этно-религиозных групп. Поэтому любая парламентская коалиция означает не только союз двух или более политических сил, но и альянс между целыми этническими группами.

В этом контексте ключевым союзником для «Движения ас-Садра» могут стать две политических партии, представляющих интересы курдской автономии Ирака: Демократическая партия Курдистана (31 место в новом парламенте) и Патриотический союз Курдистана (18 мест). Однако обе партии, как правило, выступают с противоположных позиций и отказываются действовать в составе единого блока.

Али Хаменеи и Муктада ас-Садр
Али Хаменеи и Муктада ас-Садр
Farsi.khamenei.ir

Тем не менее именно курды, скорее всего, будут играть решающую роль при формировании нового правительства страны. В понедельник, 20 декабря, в столицу Иракского Курдистана прибыли представители «Координационной сети» — коалиции партий «аль-Фатх» и «Государство закона», которые не оставляют надежды на формирование правительства. В гонке за создание коалиции именно курдские партии могут стать «Делателем королей» — той силой, которая в итоге позволяет сформировать правительство. Тем более что курды долгое время ждали возможности не просто принимать участие в иракской политике, но и оказывать на неё существенное влияние.

Формированию коалиции могут помешать застарелые конфликты между арабами и курдами. В частности, власти курдской автономии настаивают о том, что ряд спорных регионов (в первую очередь — город Киркук) должны перейти под их контроль. Кроме того, существует давняя история противоречий между Багдадом и курдами по вопросам дорожного строительства, поставок электроэнергии и воды. Поэтому сейчас курдские партии могут выбрать себе такого союзника, который сможет предложить больше. А с другой стороны — политическим партиям нельзя уронить собственный авторитет в глазах избирателей, позволив курдам получить слишком большие послабления.

Лидер Демократической партии Курдистана (ДПК) Масуд Барзани
Лидер Демократической партии Курдистана (ДПК) Масуд Барзани
(сс) ObjectiveKurd

Однако даже создание парламентской коалиции, которая сможет сформировать правительство и выдвинуть компромиссного кандидата на пост премьер-министра, не разрешит политического кризиса в стране. В случае, если правительство будет создано «Садристским движением» — блок «Фатх» и ополчение «Хашд-аль-Шааби» должны будут серьёзно уступить свои позиции. Ранее ополченцы отвергали все предложения сложить оружие и оставить свои военные базы. Любые попытки задержать кого-нибудь из лидеров «Хашд-аль-Шааби» приводили к тому, что в Багдад входили крупные силы ополчения, которые традиционно являются более боеспособными, чем армия Ирака. Поэтому любая попытка разоружения силой с высокой долей вероятности обернётся гражданской войной.

В случае, если правящая коалиция будет создана «Координационной сетью» из «Фатх» и «Государства закона», кризис также не будет преодолён. Сторонники Муктады-ас-Садра регулярно выходят на улицы, организуя масштабные протесты и столкновения с полицией. Сотни тысяч протестующих могут серьёзно изменить баланс политических сил в стране и осложнить действия нового правительства.

Мечеть в Багдаде. Ирак
Мечеть в Багдаде. Ирак
سید محمود جوادی‬‎

Поэтому оптимальным решением при формировании правящей коалиции в Ираке стала бы коалиция с участием всех крупнейших политических сил. Которые, увы, отказываются идти на контакт друг с другом. Состояние политического вакуума, в котором находится страна, в ближайшие полтора-два месяца может привести к очередному конфликту, очередным вспышкам насилия, которые, увы, не приблизят окончание многолетнего политического кризиса в Ираке.