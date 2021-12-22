Санкт-Петербург, , 17:26 — REGNUM В Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) установили порог уровня вакцинации от коронавируса для преподавательского состава и учащихся, чтобы продолжить очное обучение в новом семестре, сообщает пресс-служба вуза.

2 Главное здание СПбГУ Дарья Драй © ИА REGNUM

С началом нового семестра очные занятия будут разрешены только в тех коллективах, где показатель вакцинации для преподавателей превысит 80%, а для студентов — 40%.

«На данный момент таких показателей достигли только 12 коллективов», — пояснили в пресс-службе СПбГУ.

Отметим, наименьшее число вакцинированных, студентов перенесших заболевание или получивших медотвод, согласно статистке вуза на 17 декабря, по направлению «Физическая культура (СПО из числа совершеннолетних)» — 17,08%. Больше всего вакцинированных или переболевших, имеющих медотвод от вакцинации на руках — учащиеся по направлению «Институт развития конкуренции и антимонопольного регулирования» — 91,67%.