Ла-Пас, 22 декабря, 2021, 17:50 — ИА Регнум. Каролина Рибера, дочь бывшего временного президента Боливии Жанин Аньес, обратилась 21 декабря к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с просьбой положить конец пыткам, которым её мать подвергается в ожидании судебного разбирательства.

Facebook.com/SenadoBolivia Жанин Аньес и боливийские военные

«Я прошу вас заступиться перед правительством Боливии за Жанин Аньес и гарантировать ей здоровую и свободную от физических и психологических пыток жизнь», — говорится в направленном Бачелет письме.

Рибера также сообщила, что Аньес отказывается защищать себя на судебных слушаниях, потому что «чувствует, что скоро умрет». Ходатайство о домашнем содержании было отклонено из-за «риска побега» и «препятствования правосудию».

Напомним, что Жанин Аньес, исполняющая обязанности президента после отставки Эво Моралеса, была арестована 13 марта 2021 по обвинению в государственном перевороте.