Афины , , 17:10 — REGNUM Муниципалитет греческой столицы г. Афины в связи с увеличением числа случаев COVID-19 сообщил об отмене публичного мероприятия «Сочельник — ночь желаний».

Афины (сс) Gonbiana

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На этом празднике сотни людей традиционно собираются в центре городе, освещая ночное небо бумажными фонариками, на которых написаны их пожелания и надежды.

В объявлении, сделанном в среду, 22 декабря, муниципалитет объяснил отмену праздничного мероприятия «чувством ответственности» и связал решение «с целью обеспечить нашу безопасность в праздничные дни и пожелать в следующем году снова быть всем вместе».

Накануне в Греции сообщалось про 6424 новых случая заражения коронавирусом и 77 смертей.