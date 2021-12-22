22 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

Александр Погожев, , 19:58 — REGNUM 21 декабря главная новогодняя ёлка Ставрополя засияла праздничными огнями, а с ней и ее спутницы — 34 елочки поменьше, которые в течение месяца устанавливали на городской площади. Елку символично зажгли Дед Мороз и Снегурочка, кулуарно собравшись со ставропольскими чиновниками и сотрудниками администрации во главе с мэром города Ставрополя Иваном Ульянченко.

Новогодние елки на площади Ленина в центре Ставрополя Александр Погожев © ИА REGNUM

Формат события с эффектом спонтанности и неожиданности опробован в Ставрополе впервые. Всему причиной угроза распространения коронавируса. Поэтому жители края смогут увидеть новогоднее волшебство только по телевизору и лишь счастливчики, которые случайно оказались на площади, стали свидетелями символического старта рождественских гуляний.

Установка светящихся инсталляций к Новому году Александр Погожев © ИА REGNUM

Монтаж светящихся конструкций Александр Погожев © ИА REGNUM Монтаж светящихся конструкций Александр Погожев © ИА REGNUM

Буквы на площади Ленина в центре Ставрополя Александр Погожев © ИА REGNUM

Рабочие украшают главную елку на площади Ленина в центре Ставрополя Александр Погожев © ИА REGNUM

Установка новогодних елок на площади Ленина в центре Ставрополя Александр Погожев © ИА REGNUM

Резиденция Деда Мороза Александр Погожев © ИА REGNUM

Несмотря на все усилия администрации Ставрополя создать в городе максимально праздничную атмосферу, пандемия смогла разрушить грандиозные планы мэрии. В этом году планировалось старые ёлки переместить на Крепостную гору, а на площади Ленина установить новую красавицу ёлочку почти за пятьдесят миллионов рублей. Но неравнодушные горожане посчитали, что средства принесли бы больше пользы в борьбе с пандемией. Помимо этого, в техническом задании контракта по поставке елки оказались нестыковки.

В связи с этим на главную площадь установили елочки, которые радуют всех не первый год. На них повесили более двух тысяч старых и восемь тысяч новых шариков, подключили к электропитанию гирлянды, и работы по украшению города незаметно свернулись.

Коммунальщики посыпают асфальт реагентом от гололеда Александр Погожев © ИА REGNUM

Новогоднее убранство площади Ленина в центре Ставрополя Александр Погожев © ИА REGNUM Новогоднее убранство площади Ленина в центре Ставрополя Александр Погожев © ИА REGNUM

Дед Мороз и Снегурочка зажигают гирлянды на городской новогодней елке Александр Погожев © ИА REGNUM

Чиновники на новогодней церемонии Александр Погожев © ИА REGNUM

Главная ёлка на площади Ленина в центре Ставрополя Александр Погожев © ИА REGNUM

Главная ёлка на площади Ленина в центре Ставрополя Александр Погожев © ИА REGNUM

Новогодние арт-объекты на площади Ленина в центре Ставрополя Александр Погожев © ИА REGNUM Новогодние арт-объекты, г. Ставрополь, пл. Ленина Александр Погожев © ИА REGNUM

Ёлочные игрушки Александр Погожев © ИА REGNUM

Новогодние арт-объекты на площади Ленина в центре Ставрополя Александр Погожев © ИА REGNUM Новогодние арт-объекты на площади Ленина в центре Ставрополя Александр Погожев © ИА REGNUM

Горожане фотографируются на фоне новогодних елок Александр Погожев © ИА REGNUM

Ледовый каток на площади Ленина в центре Ставрополя Александр Погожев © ИА REGNUM

Дата мероприятия постоянно менялась, словно организаторы боялись, что и тут коронавирус вмешается и испортит весь праздник. В итоге решили не тянуть, и Дедушка Мороз зажёг огни на главной городской ёлке, чтобы город наполнился праздничным настроением.

Иллюминация на здании Ставропольского краеведческого музея Александр Погожев © ИА REGNUM

Фигура слона, украшенного иллюминацией Александр Погожев © ИА REGNUM Иллюминация на здании Ставропольского краеведческого музея Александр Погожев © ИА REGNUM

Светомузыкальный фонтан на Крепостной горе в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Праздничная иллюминация Александр Погожев © ИА REGNUM Фрагмент фонтана на Александровской площади в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM