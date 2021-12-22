Александр Погожев,
22 декабря 2021, 19:58 — REGNUM 21 декабря главная новогодняя ёлка Ставрополя засияла праздничными огнями, а с ней и ее спутницы — 34 елочки поменьше, которые в течение месяца устанавливали на городской площади. Елку символично зажгли Дед Мороз и Снегурочка, кулуарно собравшись со ставропольскими чиновниками и сотрудниками администрации во главе с мэром города Ставрополя Иваном Ульянченко.
Новогодние елки на площади Ленина в центре Ставрополя
Александр Погожев © ИА REGNUM
Формат события с эффектом спонтанности и неожиданности опробован в Ставрополе впервые. Всему причиной угроза распространения коронавируса. Поэтому жители края смогут увидеть новогоднее волшебство только по телевизору и лишь счастливчики, которые случайно оказались на площади, стали свидетелями символического старта рождественских гуляний.
Установка светящихся инсталляций к Новому году
Александр Погожев © ИА REGNUM
Монтаж светящихся конструкций
Александр Погожев © ИА REGNUM
Монтаж светящихся конструкций
Александр Погожев © ИА REGNUM
Буквы на площади Ленина в центре Ставрополя
Александр Погожев © ИА REGNUM
Рабочие украшают главную елку на площади Ленина в центре Ставрополя
Александр Погожев © ИА REGNUM
Установка новогодних елок на площади Ленина в центре Ставрополя
Александр Погожев © ИА REGNUM
Резиденция Деда Мороза
Александр Погожев © ИА REGNUM
Несмотря на все усилия администрации Ставрополя создать в городе максимально праздничную атмосферу, пандемия смогла разрушить грандиозные планы мэрии. В этом году планировалось старые ёлки переместить на Крепостную гору, а на площади Ленина установить новую красавицу ёлочку почти за пятьдесят миллионов рублей. Но неравнодушные горожане посчитали, что средства принесли бы больше пользы в борьбе с пандемией. Помимо этого, в техническом задании контракта по поставке елки оказались нестыковки.
В связи с этим на главную площадь установили елочки, которые радуют всех не первый год. На них повесили более двух тысяч старых и восемь тысяч новых шариков, подключили к электропитанию гирлянды, и работы по украшению города незаметно свернулись.
Коммунальщики посыпают асфальт реагентом от гололеда
Александр Погожев © ИА REGNUM
Новогоднее убранство площади Ленина в центре Ставрополя
Александр Погожев © ИА REGNUM
Новогоднее убранство площади Ленина в центре Ставрополя
Александр Погожев © ИА REGNUM
Дед Мороз и Снегурочка зажигают гирлянды на городской новогодней елке
Александр Погожев © ИА REGNUM
Чиновники на новогодней церемонии
Александр Погожев © ИА REGNUM
Главная ёлка на площади Ленина в центре Ставрополя
Александр Погожев © ИА REGNUM
Главная ёлка на площади Ленина в центре Ставрополя
Александр Погожев © ИА REGNUM
Новогодние арт-объекты на площади Ленина в центре Ставрополя
Александр Погожев © ИА REGNUM
Новогодние арт-объекты, г. Ставрополь, пл. Ленина
Александр Погожев © ИА REGNUM
Ёлочные игрушки
Александр Погожев © ИА REGNUM
Новогодние арт-объекты на площади Ленина в центре Ставрополя
Александр Погожев © ИА REGNUM
Новогодние арт-объекты на площади Ленина в центре Ставрополя
Александр Погожев © ИА REGNUM
Горожане фотографируются на фоне новогодних елок
Александр Погожев © ИА REGNUM
Ледовый каток на площади Ленина в центре Ставрополя
Александр Погожев © ИА REGNUM
Дата мероприятия постоянно менялась, словно организаторы боялись, что и тут коронавирус вмешается и испортит весь праздник. В итоге решили не тянуть, и Дедушка Мороз зажёг огни на главной городской ёлке, чтобы город наполнился праздничным настроением.
Иллюминация на здании Ставропольского краеведческого музея
Александр Погожев © ИА REGNUM
Фигура слона, украшенного иллюминацией
Александр Погожев © ИА REGNUM
Иллюминация на здании Ставропольского краеведческого музея
Александр Погожев © ИА REGNUM
Светомузыкальный фонтан на Крепостной горе в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Праздничная иллюминация
Александр Погожев © ИА REGNUM
Фрагмент фонтана на Александровской площади в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Окна кафе
Александр Погожев © ИА REGNUM