Тверь, , 17:06 — REGNUM Более 10,4 тыс. экземпляров новых книг, в том числе классическая, историческая, современная детско-юношеская литература и словарно-энциклопедические издания, закуплены в 2021 году для библиотек в рамках государственной программы «Культура Тверской области». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 декабря в пресс-службе правительства региона, итоги реализации госпрограммы обсуждались на заседании облправительства, которое провёл губернатор Игорь Руденя.

Заседание правительства Тверской области Пресс-служба правительства Тверской области

«Сегодня с помощью федерального центра мы реализуем проект по развитию библиотечной сети области. Мы синхронно пополняем электронные книжные фонды и печатные издания в наших библиотеках. Кроме того, сегодня мы говорим о поддержке талантливых ребят. Мы очень внимательно следим за тем, как учатся наши стипендиаты, каков их дальнейший жизненный пусть после выпуска из учреждения культуры. Система мотивации должна учитывать современные условия», — сказал Игорь Руденя.

Также для Тверского театра кукол закуплено оборудование для обустройства рабочих мест конструкторского и столярного цехов, а в Театр юного зрителя — техника для систем освещения.

В 2021 году для талантливой молодёжи региона увеличены объёмы господдержки. Так, размер ежемесячных стипендий губернатора Тверской области повышен с 1100 рублей до 3500 рублей для учащихся детских школ искусств, участников клубов, детских и молодёжных общественных объединений региона; с 1500 рублей до 5000 рублей — для студентов государственных профессиональных образовательных организаций. Размер премии губернатора Тверской области увеличен с 7500 рублей до 10 000 рублей.

Ежегодно получателями стипендий и премий губернатора Тверской области становятся 110 молодых дарований Верхневолжья в возрасте от 10 до 25 лет включительно, особо отличившиеся в учебе и добившиеся общественного признания, лауреаты и дипломанты региональных, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей.

Размер ежемесячных стипендий им. В.В. Андреева и С.Я. Лемешева был увеличен с 3000 рублей до 5000 рублей для студентов профессиональных колледжей Тверской области в сфере культуры, с 2100 рублей до 3500 рублей — для учеников детских школ искусств. Ежегодно получателями стипендий С. Я Лемешева становятся два человека, стипендий В.В. Андреева — десять человек.