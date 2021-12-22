Луганск, 22 декабря, 2021, 17:05 — ИА Регнум. Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) сбила украинский беспилотник, который использовался для корректировки артиллерийских обстрелов Донбасса, сообщил 22 декабря журналистам представитель пресс-службы военного ведомства ЛНР Антон Микужис.

Mil-lnr.info Украинский беспилотник

При этом он напомнил, что Минские соглашения запрещают использование боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе.

БПЛА украинских террористов был сбит в Светлодарском районе.

«Вчера в данном районе была предпринята попытка провокационного обстрела… Для корректировки огня и видеофиксации обстрела боевики 30-й бригады использовали БПЛА квадракоптерного типа… Беспилотник противника был сбит и упал в межпозиционном пространстве», — рассказал Микужис.

По его мнению, таким образом украинские боевики намеревались спровоцировать Народную милицию ЛНР на открытие ответного огня для его демонстрации журналистам СМИ Украины.