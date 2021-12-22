Вашингтон, , 17:06 — REGNUM Танкеры с СПГ (сжиженный природный газ) меняют свои маршруты: они следуют в Европу, хотя шли до этого в Азию. Причина — в росте цен на газ в Европе, пишет 22 декабря Financial Times.

СПГ-танкер (сс) lightgraphs

Комментируя эту информацию, в агентстве Platts сказали, что «европейский рынок газа просто прорвало»: на СПГ цены на любом рынке мира сейчас ниже, чем на главных европейских площадках.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 декабря цена на газ в Европе поднялась выше $2050 за тысячу кубометров.

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