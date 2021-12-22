Из-за цен на газ танкеры с СПГ меняют маршрут с Азии на Европу
Вашингтон, 22 декабря, 2021, 17:06 — ИА Регнум. Танкеры с СПГ (сжиженный природный газ) меняют свои маршруты: они следуют в Европу, хотя шли до этого в Азию. Причина — в росте цен на газ в Европе, пишет 22 декабря Financial Times.
(сс) lightgraphs
СПГ-танкер
Комментируя эту информацию, в агентстве Platts сказали, что «европейский рынок газа просто прорвало»: на СПГ цены на любом рынке мира сейчас ниже, чем на главных европейских площадках.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 декабря цена на газ в Европе поднялась выше $2050 за тысячу кубометров.