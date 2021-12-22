Вашингтон, , 17:07 — REGNUM Экс-президент США Дональд Трамп считает, что сенатор-демократ Джо Манчин буквально спасает главу Белого дома Джо Байдена от самого себя, выступая против так называемого закона Build Back Better Act, сообщает 21 декабря Fox News.

Трамп Lj-top.ru

Внутренняя повестка Джо Байдена пережила значительное поражение, так как сенатор Джо Манчин окончательно отказался поддержать законопроект о реорганизации государственной экономики на сумму $1,75 трлн.

По мнению Трампа, если бы эта мера прошла, страну постигла бы страшная катастрофа.

«Уже сейчас инфляция чертовски плоха, она находится на уровне, которого никто не видел — никто не помнит такой ситуации — возможно Джимми Картер помнит, но я думаю, что это закончится гораздо хуже, чем то, что было при Картере», — сказал Трамп в интервью Fox News.

Ранее Манчин отметил, что вместо того, чтобы проталкивать такой дорогостоящий законопроект, Конгрессу следует сфокусироваться на борьбе со штаммом «Омикрон», а также решить проблему инфляции, от которой пострадало множество американцев.