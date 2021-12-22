Трамп сравнил инфляцию в США с временами Джимми Картера
Вашингтон, 22 декабря, 2021, 17:07 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп считает, что сенатор-демократ Джо Манчин буквально спасает главу Белого дома Джо Байдена от самого себя, выступая против так называемого закона Build Back Better Act, сообщает 21 декабря Fox News.
Внутренняя повестка Джо Байдена пережила значительное поражение, так как сенатор Джо Манчин окончательно отказался поддержать законопроект о реорганизации государственной экономики на сумму $1,75 трлн.
По мнению Трампа, если бы эта мера прошла, страну постигла бы страшная катастрофа.
«Уже сейчас инфляция чертовски плоха, она находится на уровне, которого никто не видел — никто не помнит такой ситуации — возможно Джимми Картер помнит, но я думаю, что это закончится гораздо хуже, чем то, что было при Картере», — сказал Трамп в интервью Fox News.
Ранее Манчин отметил, что вместо того, чтобы проталкивать такой дорогостоящий законопроект, Конгрессу следует сфокусироваться на борьбе со штаммом «Омикрон», а также решить проблему инфляции, от которой пострадало множество американцев.