Курган, 22 декабря, 2021, 17:02 — ИА Регнум. В Кургане к шести годам лишения свободы в колонии общего режима приговорена местная жительница за хищение из банка более 11 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

40.мвд.рф Кража денег

Судом первой инстанции установлено, что женщина, являясь работником филиала одного из банков, в 2019 году с использованием своего служебного положения присвоила деньги на сумму более 11 млн рублей. Она не докладывала деньги в специально предназначенные банковские кассеты для дальнейшей загрузки в банкоматы.

Свою вину женщина не признала, причинённый ущерб не возместила. Приговором Курганского городского суда ей было назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с отсрочкой отбывания срока в виде лишения свободы до достижения её ребенком четырнадцатилетнего возраста.

Суд апелляционной инстанции согласился с доводами обвинения и лишил женщину отсрочки. Она отправилась в колонию.