Подгорица, 22 декабря, 2021, 17:01 — ИА Регнум. По случаю приближающегося новогоднего праздника и религиозного праздника Рождества для верующих римско-католической и православной конфессий нерабочими днями будут 24, 25 и 26 декабря, затем 1 и 3 января, а также 6 января, 7 и 8 января, сообщило минэкономразвития Черногории.

Алексей Колчин ИА REGNUM Новый год

Согласно закону о праздновании религиозных праздников, католики имеют право на оплачиваемый отпуск на Рождество и Сочельник: пятница, 24 декабря, суббота, 25 декабря и воскресенье, 26 декабря.

Новый год отмечают в субботу, 1 января, и воскресенье, 2 января. Поскольку второй выходной день — воскресенье, то первым нерабочим днем будет следующий день, а это значит, что вторым нерабочим днем будет понедельник, 3 января.

Православные имеют право на оплачиваемый отпуск на Рождество и Сочельник: четверг, 6 января (Сочельник), пятница, 7 января (первый день Рождества) и суббота, 8 января (второй день Рождества).

«Государственные органы, органы местного самоуправления, публичные учреждения, публичные компании и другие субъекты, осуществляющие деятельность, представляющую общественный интерес, обязаны обеспечить выполнение в праздничные дни деятельности, прерывание которой может иметь пагубные последствия для граждан или государства», — сказали в министерстве.