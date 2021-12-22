Израиль, 22 декабря, 2021, 16:57 — ИА Регнум. В израильском городе Маале-Адумим растет число заражений коронавирусом, на 22 декабря, в городе насчитывается 236 жителей носителей коронавируса в активной фазе, передает Ynet.

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По сообщению мэра города Бени Касриэля, большая часть зараженных — 200 человек — это дети, причем центром заражений является местная школа. «Мне лично известно об одном сотруднике школы, который получил освобождение от вакцинации по медицинским показаниям. Что интересно, в его классе не заразился ни один ученик! Выходит, этот больной не имеет отношения к цепочке заражений», — говорит Касриэль.

Причину вспышки заражений в школе сейчас устанавливают, по предварительным данным, как сказал мэр, причина — в недавно прошедших многолюдных мероприятиях. Касриэль отметил, что молодежь в городе выражает желание привиться, но в город перестали приезжать мобильные прививочные пункты, которые очень помогали городу. Попытка открыть прививочные пункты в школах также не удалась, объяснил мэр, так как школьные медсестры пока не получили полномочий на проведение прививок.