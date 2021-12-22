Тверь, , 16:59 — REGNUM Создание инженерной инфраструктуры в парках «Раслово» и «Боровлёво-3» в Тверской области начнут в 2022 году. Реализация программ по поддержке инвесторов и представителей малого и среднего бизнеса обсуждалась 22 декабря на заседании правительства Тверской области. которое провёл губернатор Игорь Руденя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облправительства.

На заседании правительства Тверской области Пресс-служба правительства Тверской области

«По итогам года мы видим экономию по системе мотивации бизнеса. Неиспользованные средства будут направлены на поддержку малых предприятий. Ключевая задача сегодня — не снижать конкурентоспособность регионального бизнеса, поддержать наши компании», — сказал Игорь Руденя.

В частности, в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» дополнительные средства будут направлены на поддержку начинающих предпринимателей — на организацию межрегиональных выставок, помощь в популяризации продукции, регистрацию торговой марки или знака, сертификации компании.

Также, как отмечалось, в 2022 году на территории инновационно-промышленного парка «Боровлево-3» и индустриального парка «Раслово» начнутся работы по созданию инженерной инфраструктуры. Предусмотрено строительство распределительных подстанций, прокладка питающих и кабельных линий электропередач, строительство сетей газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также насосных станций.

Общая площадь парка «Боровлево-3» составит 82 га. На территории планируется разместить 19 новых производств, создать свыше 2,7 тыс. рабочих мест. Территорияи «Раслово» сможет вместить производства пяти потенциальных инвесторов, которые смогут создать свыше 1,1 тыс. рабочих мест.